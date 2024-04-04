Somer Şef genç oyuncuyu öperken yakalandı

Somer Şef genç oyuncuyu öperken yakalandı
Kaynak: Patronlar Dünyası
Somer Şef ile oyuncu Aslı Turan Etiler’de bir mekânda kameralara yakalandı. Somer Şef genç oyuncuyu öperken görüntülendi.
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Somer Şef genç oyuncuyu öperken yakalandı 1

Masterchef Jürisi Somer Şef kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Aslı Turanlı ile bir restoranda sarmaş dolaş şekilde yakalandı.

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Somer Şef genç oyuncuyu öperken yakalandı 2

Sabahın saatlerinde bir mekândan çıkarak çorbacıya gelen ikili hem sarıldı he de öpüştü.

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Somer Şef genç oyuncuyu öperken yakalandı 3

ASLI TURAN AĞLADI SOMER ŞEF ÖPTÜ

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Somer Şef genç oyuncuyu öperken yakalandı 4

Daha sonrasında ağlamaya başlayan Aslı Turan’ı, Somer Şef alnından öperek teselli etti.

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Somer Şef genç oyuncuyu öperken yakalandı 5

Mekânda iki saat kadar takılan çift çorbalarını içtikten sonra sabahın ilk ışıklarında mekândan ayrıldı.

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Somer Şef genç oyuncuyu öperken yakalandı 6

MAGAZİN MUHABİRLERİNE YAKALANDILAR

Mekandan çıkan ikili magazin muhabirlerine yakalandı. Somer şef burada "İşinizi doğru yapın ne aşkı?" diyerek muhabirlere sitemde bulundu.

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Somer Şef genç oyuncuyu öperken yakalandı 7

ESKİ EŞİNİN ADI DA ASLI

Şef Sivrioğlu 2001 yılında Aslı Sencer ile evlenmiş 20 yıl sonra da eşinden boşanmıştı.

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Somer Şef genç oyuncuyu öperken yakalandı 8

ASLI TURANLI KİMDİR?

1994 doğumlu olan genç oyuncu Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı. Sonrasında ise oyunculuk eğitimi için gittiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyuncu stüdyosundan mezun oldu.

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Somer Şef genç oyuncuyu öperken yakalandı 9

Sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanan genç oyuncunun Instagram hesabını 428 bin kullanıcı takip ediyor.

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Somer Şef genç oyuncuyu öperken yakalandı 11
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Somer Şef genç oyuncuyu öperken yakalandı 12
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