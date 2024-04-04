Somer Şef genç oyuncuyu öperken yakalandı

ASLI TURANLI KİMDİR?

1994 doğumlu olan genç oyuncu Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı. Sonrasında ise oyunculuk eğitimi için gittiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyuncu stüdyosundan mezun oldu.