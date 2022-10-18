Somer şef ve koruma ordusu sosyal medyada tepki çekti

MasterChef Türkiye'de jüri üyesi olarak ekranlarda boy gösteren Şef Somer Sivrioğlu'nun sosyal medyaya yansıyan görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

KORUMA ORDUSUYLA GİRİŞ YAPTI

Sivrioğlu'nun bir alışveriş merkezinde kalabalık bir koruma ordusuyla dolaşmasına kimse anlam veremedi. Sosyal medya kullanıcıları bu duruma tepki gösterdi. Görüntülerle ilgili kısa sürede binlerce kişi tarafından yorum yapıldı.

Söz konusu paylaşımlar arasında, "Adamı kaçırıp yemek tariflerinin formüllerini alabilirler", "Neden bu kadar koruma?", "Adam kuru fasulyeyi iyi yapıyor diye korunuyor" gibi yorumlar yer aldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

SOMER ŞEF SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLEN GÖRÜNTÜLERİNE BİR YANIT VERDİ

Masterchef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla alakalı olarak şu açıklamayı yaptı:

"Bilmeyen, ne bilsin bizi, Bilenlere selam olsun, Tanımayanların eleştirisi, vicdansızca olsa bile normaldir. Enteresan olan, tanıdığı, bildiği halde, sesini çıkarmayanlar. Hepinizin canı sağ olsun."