Somer Şef yarışmada sinir olduğu 2 yarışmacıyı açıkladı

Somer Şef yarışmada sinir olduğu 2 yarışmacıyı açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef Türkiye yarışmasının sevilen jürisi "Somer Şef" olarak anılan Somer Sivrioğlu, en sinir olduğu 2 yarışmacının kim olduklarını açıkladı.
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Somer Şef yarışmada sinir olduğu 2 yarışmacıyı açıkladı 1

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Berfu Yenenler'in YouTube'daki yayınına katıldı ve kendisine sorulan sorulara yanıt verdi.

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Somer Şef yarışmada sinir olduğu 2 yarışmacıyı açıkladı 2

Berfu Yenenler, yarışma ile ilgili Somer Şef'e merak edilen soruları yöneltti.

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Somer Şef yarışmada sinir olduğu 2 yarışmacıyı açıkladı 3

Bu sorulardan biri de "Somer Sivrioğlu MasterChef yarışmasında hangi yarışmacıya sinir oluyordu" sorusuydu.

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Somer Şef yarışmada sinir olduğu 2 yarışmacıyı açıkladı 4

Soruyu samimiyetle yanıtlayan Somer Şef dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Somer Şef yarışmada sinir olduğu 2 yarışmacıyı açıkladı 5

Somer Şef, "İlk başlarda Serhat'a çok gıcık olmuştum. Çünkü gelip ukalalık yapmıştı ya 'ben çok rahat yaparım' diyerek... Sonra sonra yani tanıdıkça çok sevdim" ifadelerini kullandı.

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Somer Şef yarışmada sinir olduğu 2 yarışmacıyı açıkladı 6

Serhat'ın ardından bir yarışmacıya daha sinir olduğunu söyleyen Somer Şef bu yarışmacının ilk sezondan olduğunu söyledi ve yarışmacının ismini tüm ısrarlara rağmen açıklamadı.

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Somer Şef yarışmada sinir olduğu 2 yarışmacıyı açıkladı 7

Yarışmacılara sinir olmaktan ziyade potansiyellerini ortaya koyamamalarından kaynaklanan öğretmenlik güdüsüyle kızdığını belirten Somer Sivrioğlu, Güzide'nin yarışmanın başında bilerek elenmesine de çok üzüldüğünü açıkladı.

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