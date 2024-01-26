Somer Şef yarışmada sinir olduğu 2 yarışmacıyı açıkladı

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Berfu Yenenler'in YouTube'daki yayınına katıldı ve kendisine sorulan sorulara yanıt verdi.
Berfu Yenenler, yarışma ile ilgili Somer Şef'e merak edilen soruları yöneltti.
Bu sorulardan biri de "Somer Sivrioğlu MasterChef yarışmasında hangi yarışmacıya sinir oluyordu" sorusuydu.
Soruyu samimiyetle yanıtlayan Somer Şef dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Somer Şef, "İlk başlarda Serhat'a çok gıcık olmuştum. Çünkü gelip ukalalık yapmıştı ya 'ben çok rahat yaparım' diyerek... Sonra sonra yani tanıdıkça çok sevdim" ifadelerini kullandı.
Serhat'ın ardından bir yarışmacıya daha sinir olduğunu söyleyen Somer Şef bu yarışmacının ilk sezondan olduğunu söyledi ve yarışmacının ismini tüm ısrarlara rağmen açıklamadı.
Yarışmacılara sinir olmaktan ziyade potansiyellerini ortaya koyamamalarından kaynaklanan öğretmenlik güdüsüyle kızdığını belirten Somer Sivrioğlu, Güzide'nin yarışmanın başında bilerek elenmesine de çok üzüldüğünü açıkladı.