Somer Şef yeni sevgilisiyle görüntülendi

Ayşe Özyılmazel ile birlikteliğini sonlandıran Somer Sivrioğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Yaz sezonunu Çeşme’de karşılayan ünlü şef, sevgilisiyle birlikte plajda vakit geçirirken objektiflere yansıdı. Çiftin sahildeki romantik halleri dikkat çekti.

DALYAN'DA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Somer Sivrioğlu ve yeni sevgilisi, Dalyan’da ilk kez birlikte görüntülendi. Plajda güneşlenirken basın mensuplarını fark eden Sivrioğlu, sırtını dönerek kameralarla temastan kaçınmaya çalıştı. Bu esnada sevgilisi tarafından öpücüklere boğulduğu anlar kameralara yansıdı.

DENİZ KEYFİ YAPTILAR

Habertürk’ün haberine göre, çift uzun süre şezlongda sohbet etti. Sıcak havanın etkisiyle denize giren ikili, serinledikten sonra havlularını alarak şezlonglarına geri döndü. Kısa bir süre sonra ise plajdan ayrıldılar.

BOŞANMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Somer Sivrioğlu, 2021 yılında 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’ndan boşanmıştı. Bu evlilikten iki çocuk sahibi olan Sivrioğlu, boşanma sürecinin ardından hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.