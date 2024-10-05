Somer Şef'in kombini sosyal medyada gündem oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Somer Şef'in kombini sosyal medyada gündem oldu!

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olarak yer aldığı MasterChef'in son bölümünde Somer Şef'in kombini sosyal medyada çok konuşuldu.

MasterChef yarışması jürileri kıyafet seçimleri ile de dikkat çekiyor. Özellikle Somer Şef'in tercihleri programın yayınlandığı saatlerde sosyal medyada gündem oluyor.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, farklı tarzı ve kombinleri ile adından söz ettiriyor.

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Renkli kıyafetleriyle öne çıkan başarılı şef MasterChef'in yeni bölümünde yaptığı kombinle yarışmaya damga vurdu. Son olarak Somer Şef'in giydiği mor bol paça pantolon sosyal medyada çok konuşuldu.

Kimi izleyici yorumlarda Somer Şef'in kıyafet seçimi çok beğenilirken, kıyafet ile ilgili mizahi paylaşımlarda yapıldı.

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Sosyal medyada Somer Şef'in kıyafeti Zeki Müren'e benzetilerek 'Somer Şef birazdan sahneye çıkacak Zeki Müren kombini yapmış' yorumu da geldi.

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