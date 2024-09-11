Somer Şefle Mehmet Şef stüdyoyu terk etti! Masterchef'te kriz

Şeflerin stüdyoyu terk ettiği anlarda yaşanan gerilim, izleyicilerde büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar, "Biri yemeğe tükürmüş olmalı!" şeklinde yorumlar yaptı.

Programda kaos ve belirsizlik her daim mevcut olduğu bildirildi.

Dün akşam yayınlanan bölümün ardından fragmanda ortaya çıkan bu olağanüstü anlar, izleyenlerin adeta kalp atışlarını hızlandırdı.

Kameralara bakmamız gerek, diyen şefler, yaşanan olayın ardından stüdyoyu terk etti.

Yarışmacıların yüzlerinden ise korku ve endişe açıkça okunuyordu.