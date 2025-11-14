Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte 'MasterChef Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan, Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz yaz ayında Tilbe Uslu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Uslu ile yollarını ayıran ünlü şef yeni bir aşka yelken açtı.

İlk kez Çeşme'de görüntülenen çift sürpriz bir şekilde ayrılma kararı almıştı.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Tilbe Uslu'dan ayrılan ünlü şef, yeni sevgilisi ile birlikte geçtiğimiz akşam basın mensuplarına yakalandı. Sivrioğlu'nun Talya Didem Belen ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

YEMEKTE TANIŞTILAR

Ünlü şef yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Yeni başladı. Çok güzel bir tanışma oldu, yemekte tanışık. Çok güzel gidiyor şimdilik. Öylesine bir ilişki değil.