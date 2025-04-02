Somer Sivrioğlu'ndan tam destek! Restoranını hizmete kapattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Somer Sivrioğlu'ndan tam destek! Restoranını hizmete kapattı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla başlayan protestolardan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısı yapmıştı. MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu da boykota destek verdi. Ünlü jüri Sivrioğlu restoranını hizmete kapattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından 2 Nisan'da genel bir boykot kararı alındı. Yayın organları ve markaları kapsayan boykotun yanında "2 Nisan günü tüketim yapmıyoruz" denilerek boykot genişletildi.

Pek çok ünlü isim boykota destek vererek dikkat çekerken soruşturma haberleri de gündeme geldi.

Yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda “boykot” çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık (TCK md. 122/1-d) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK md. 216) suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

MasterChef jürisi olan Somer Sivrioğlu, 2 Nisan boykotuna destek vererek bir paylaşımda bulundu.

Somer Şef bu paylaşımı kendi kişisel hesabından yaptı ve sosyal medyada gündem oldu.

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