Somer Sivrioğlu'nun oğlunun mesleği şaşırttı! MasterChef jürisinin 25 yaş küçük sevgilisi ile karpuz pozu olay olmuştu

MasterChef Türkiye’nin jüriliğini yapan Somer Sivrioğlu kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi ile konuşulurken bu kez oğluyla dikkat çekti.

GÖZLERDEN UZAK BÜYÜTÜYOR

18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanan ünlü şefin bu evlilikten Deniz ve Derin isminde bir kızı bir de oğlu dünyaya geldi. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten Somer Sivrioğlu'nun oğlu Deniz ünlü ismin boyunu geçmiş durumda. Avustralya Sidney'de yaşayan oğlu, tiyatro ile ilgileniyor. Sivrioğlu, geçtiğimiz senelerde oğlunun tiyatro sahnesindeki performansını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

KAR POZU OLAY OLMUŞTU

Ayşe Özyılmazel'den ayrılan Sivrioğlu, geçtiğimiz ay yeni sevgilisi Tilbe Uslu ile Çeşme'de kameralara yakalanmıştı.

Şezlongda romantik dakikalar geçiren ikili, daha sonra birlikte el ele denize girmişti.

Çiftin tatilden paylaştığı kareler arasında en çok konuşulan görüntü, Uslu'nun havuz başında Sivrioğlu'na karpuz yedirdiği an oldu.