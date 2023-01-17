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Sömestr tatilinde bu tehlikeye dikkat

Doç. Dr. Sevil Karaman, yarıyıl tatiline sayılı günler kala anne-babaları ekran bağımlılığına karşı önemli uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar…

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 13:55
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Sömestr tatilinde çocukları bekleyen tehlike: Dijital göz yorgunluğu

Sömestr tatilinde bu tehlikeye dikkat
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''Uzun süre bilgisayar karşısında vakit geçiren çocuklar dijital göz yorgunluğuyla beraber bulanık görmeye başlar.'' diye konuşan göz sağlığı uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, uzun süre bilgisayar veya dijital cihaz kullanımının çocuklarda görme bozukluğu olarak adlandırılan dijital göz yorgunluğuna yol açtığını söyledi.

Doç. Dr. Karaman, konu hakkında açıklamalarda bulundu:

“Görme sistemi az gelişmiş çocukların uzun süre bilgisayar ekranına bakması gözler için bir stres oluşturur. Bazı çocuklar pikselli görüntülere uzun süre bakacak odaklanma gücüne sahip değil. Bu tarz çocuklarda görme sorunları oluşur”

 

 

'KARAMAN: ÇOCUĞUNUZU ERKEN YAŞTA BİLİNÇLENDİRİN

Cep telefonu ve bilgisayar kullanımının artık hayatın bir parçası olduğunu ve dijital göz yorgunluğunun her yaştan insanı etkilediğini aktaran Doç. Dr. Karaman, ekran bağımlılığının risk ve tehlikelerinin çocuklara erken yaşta öğretilmesi gerektiğini vurguladı

Doç. Karaman, güvenli bilgisayar ve dijital cihaz kullanımına yönelik ipuçlarını şöyle sıraladı:

Parlama önleyici ekranlar veya gözlük camlarındaki kaplamalar parlamayı ve göz yorgunluğunu azaltabilir.

Bulanık görme, göz ovuşturma, kızarıklık ve boyun tutulması gibi göz veya görme sorunları olup olmadığına bakın. Kalıcı görme sorunu fark ederseniz, göz doktorunuza başvurun.

Çocuğunuza gözlerini kırpmasını hatırlatın. Göz kırpma, gözleri nemli, rahat ve temiz tutmak için çok önemlidir.

Cihazdan yayılan mavi ışık çocuğunuzun uyku döngüsünü bozabileceğinden, yatmadan önce ekran kullanımını mümkün olduğunca en aza indirin.''

''Küçük yaştaki çocukların okul çalışmaları dışında bilgisayar kullanımını günde 1-2 saatle sınırlayın.

Ekranı yeterince görmek için doğal olmayan şekillerde eğilmek veya esnemek zorunda kalmamaları için çocukların doğru şekilde konumlandırıldığından ve aydınlatmanın uygun olduğundan emin olun.

Monitörü göz hizasının biraz altında 40-50 cm uzaklıkta olmalı. Sandalye ise çocuğun kolları rahat bir şekilde masaya dayanacak ve ayakları yere değecek şekilde ayarlanmalı.

Çocuğunuzun görme yeteneğini izleyin, okuma esnasında sıkıntısı olup olmadığını gözlemleyin.

20-20-20 Kuralını izleyin. Her 20 dakikada bir, en az 20 fit (6 metre) uzaktaki bir şeye 20 saniye ayırın.

Gerginliği ve ağrıyı azaltmak için düzenli aralıklarla sırtınızı, kollarınızı, omuzlarınızı ve boynunuzu gerin.

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