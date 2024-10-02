Sompo Sigorta, Ejento Acente Platformunu yeniledi

Sompo Sigorta'nın acentelerine özel hizmet sağlayan Ejento acente platformu, acentelerin iş süreçlerini hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı amaçlayan yeni tasarımıyla güncellendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta, Ejento platformunu daha kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturdu. Platform, acente memnuniyetini ve verimliliği en üst seviyede tutma hedefiyle, herhangi bir dış kaynak kullanılmadan şirketin kendi yazılım ekibi tarafından yenilendi.

Tüm ekran boyutlarına entegre olabilen yeni teknolojisi, hızlı erişim özelliği ve ihtiyaçlara göre düzenlenen yeni menü yapısıyla Ejento, kullanıcılara kesintisiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Sabit ana menüsü ve gelişmiş arama özelliği sayesinde, acenteler "Müşteri Kartı" üzerinden müşterilerinin işlem geçmişine hızlıca ulaşabiliyor. Gelişmiş profil yönetimi ve yetkilendirme seçenekleri de kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlıyor. Ayrıca, Acente Karnesi özelliği ile üretim ve komisyon gibi bilgilere kısa sürede erişilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Bilişim Teknolojileri ve Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Kemal Beceren, yenilenen Ejento platformunun acentelerin iş süreçlerini hızlandırarak verimliliklerini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Beceren, "Sompo olarak, acentelerimize sunduğumuz hizmetleri her zaman en ileri teknolojiyle ve kullanıcı odaklı geliştirmeye özen gösteriyoruz. Yenilediğimiz Ejento acente platformu, bu çabalarımızın bir ürünüdür. Acentelerimizin işlerini hızlı ve verimli bir şekilde yürütmelerini sağlamak amacıyla yenilenen teknolojisiyle entegre edilen bu yeni platform, kullanıcı dostu arayüzü ve gelişmiş özellikleriyle öne çıkıyor. Acente memnuniyetini ve verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki geniş acente ağımızla birlikte, dijitalleşme yolculuğumuzdaki adımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.