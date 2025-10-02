Son 10 derbide hiç beraberlik çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek.

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. 6 mücadeleyi sarı kırmızılılar kazanırken, 4 maçtan Beşiktaş galip ayrıldı.

Son 10 maçta Galatasaray 17 gol, Beşiktaş da 15 gol attı.

Galatasaray sahasında oynanan 10 maçta da üstünlüğe sahip. RAMS Park'taki 7 maçı Galatasaray, 2 müsabakayı ise Beşiktaş kazandı. 15 Mart 2020'de oynanan maç ise golsüz eşitlikle sona erdi.

İki takım arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle: