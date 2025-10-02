Son 10 derbide hiç beraberlik çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek.
İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. 6 mücadeleyi sarı kırmızılılar kazanırken, 4 maçtan Beşiktaş galip ayrıldı.
Son 10 maçta Galatasaray 17 gol, Beşiktaş da 15 gol attı.
Galatasaray sahasında oynanan 10 maçta da üstünlüğe sahip. RAMS Park'taki 7 maçı Galatasaray, 2 müsabakayı ise Beşiktaş kazandı. 15 Mart 2020'de oynanan maç ise golsüz eşitlikle sona erdi.
İki takım arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Maç sonucu
|Turnuva
|29.03.2025
|Beşiktaş-Galatasaray: 2-1
|Süper Lig
|28.10.2024
|Galatasaray-Beşiktaş 2-1
|Süper Lig
|03.08.2024
|Galatasaray:-Beşiktaş: 0-5
|Süper Kupa
|03.03.2024
|Beşiktaş-Galatasaray: 0-1
|Süper Lig
|21.10.2023
|Galatasaray-Beşiktaş: 2-1
|Süper Lig
|30.04.2023
|Beşiktaş-Galatasaray: 3-1
|Süper Lig
|05.11.2022
|Galatasaray-Beşiktaş: 2-1
|Süper Lig
|14.03.2022
|Galatasaray-Beşiktaş: 2-1
|Süper Lig
|25.10.2021
|Beşiktaş-Galatasaray: 2-1
|Süper Lig
|08.05.2021
|Galatasaray-Beşiktaş: 3-1
|Süper Lig