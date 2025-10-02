Son 10 derbide hiç beraberlik çıkmadı!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan son 10 maç berabere bitmedi. RAMS Park'taki son 10 maçta ise Galatasaray üstün durumda.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek.

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. 6 mücadeleyi sarı kırmızılılar kazanırken, 4 maçtan Beşiktaş galip ayrıldı.

Son 10 maçta Galatasaray 17 gol, Beşiktaş da 15 gol attı.

Galatasaray sahasında oynanan 10 maçta da üstünlüğe sahip. RAMS Park'taki 7 maçı Galatasaray, 2 müsabakayı ise Beşiktaş kazandı. 15 Mart 2020'de oynanan maç ise golsüz eşitlikle sona erdi.

İki takım arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

TarihMaç sonucuTurnuva
29.03.2025Beşiktaş-Galatasaray: 2-1Süper Lig
28.10.2024Galatasaray-Beşiktaş 2-1Süper Lig
03.08.2024Galatasaray:-Beşiktaş: 0-5Süper Kupa
03.03.2024Beşiktaş-Galatasaray: 0-1Süper Lig
21.10.2023Galatasaray-Beşiktaş: 2-1Süper Lig
30.04.2023Beşiktaş-Galatasaray: 3-1Süper Lig
05.11.2022Galatasaray-Beşiktaş: 2-1Süper Lig
14.03.2022Galatasaray-Beşiktaş: 2-1Süper Lig
25.10.2021Beşiktaş-Galatasaray: 2-1Süper Lig
08.05.2021Galatasaray-Beşiktaş: 3-1Süper Lig

