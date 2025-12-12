İstanbul Büyükçekemece, Konya Kulu, Adalar, Diyarbakır'ın ardından adres bu kez Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi oldu. Yazı İşleri Müdürü K.İ’nin yöneticiliğini yaptığı hakim ve savcıların kaldığı adliye lojmanlarının ortak giderleri için toplanan yaklaşık 2 milyon TL’yi bahis oyunlarında harcadığı ortaya çıktı.

Erzurum Güne Bakış'ın haberine göre, hakim ve savcı olan lojman sakinlerinin tamirat, su, elektrik ve doğalgaz gibi temel giderleri için ayrılan parayı usulsüz şekilde kullanan K.İ, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 10 gündür tutuklu bulunan K.İ. hakkında soruşturma sürüyor.

SON 12 GÜNDE...

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 150 milyonluk soygunun ardında ortaya çıkan olaylar şöyle:

Konya’nın Kulu ilçesinde görev yapan katip A.S. (45), icra dosyaları ve hazine emanetlerinde bulunan paraları farklı tarihlerde kendi hesabına aktardığını itiraf etti. Yaklaşık 6,5 milyon TL’yi usulsüz şekilde zimmete geçiren A.S., tutuklandı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na bağlı Adalar Adliyesi’nde görev yapan bir personelin, adliyeye ait silahları yasa dışı şekilde sattığı iddia edildi. Personel hakkında inceleme başlatıldı.

Diyarbakır Adliyesi'nde çalışan katip M.Y, anahtarla açtığı adli emanet deposunda bulunan 793 adet kalaşnikof mermisini çaldı. Mermileri sattığı tespit edilen katip M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan son dönemde adliyelerde yaşanan benzer olaylar, denetim ve güvenlik zafiyetlerine ilişkin kaygıları artırdı. Adalet Bakanlığı, adli emanet bürolarındaki hırsızlık vakaları üzerine yaptığ açıklama ile Türkiye genelinde adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattıklarını duyurmuştu.