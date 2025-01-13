Son 12 yılın en yüksek yağışını aldı

Bu değer, Muğla'da normallerine göre yüzde 84'lük bir artışa işaret ederken, Ege Bölgesi genelinde son 10 yılın, Muğla'da ise son 12 yılın en yüksek Aralık ayı yağışı olarak kayda geçti.

Meteoroloji verilerine göre, Ege Bölgesi'nin batı kesimlerinde normallerine göre yüzde 40'ın üzerinde yağış artışı kaydedilirken, bölge genelinde Aralık ayı yağışları son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye genelinde ise Aralık ayı yağışı ortalama 73 mm olarak ölçüldü. Bu değer, Aralık ayı normali olan 75,7 mm'nin biraz altında, ancak geçen yılın 68,5 mm seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

EN FAZLA MUĞLA EN AZ IĞDIR OLDU

Türkiye'deki yağışlar, bölgeler arasında büyük farklılıklar gösterdi. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri normallerinin üzerinde yağış alırken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar yüzde 53 oranında azalarak en düşük seviyeyi gördü. Raporda, en fazla yağışın Muğla'da, en az yağışın ise 12,4 mm ile Iğdır'da kaydedildiği açıklandı. Ayrıca, normaline göre en fazla azalma yüzde 70 ile Hakkari'de görüldü. Antalya ve Burdur'da da son 12 yılın en yüksek Aralık ayı yağışı ölçüldü.

YAĞIŞLI GÜN SAYISI 5 GÜNÜN ALTINA DÜŞTÜ

Türkiye genelinde Aralık ayında ortalama 12,9 gün yağış görülürken, bu süre Muğla'da 20-25 gün arasında değişti. İstanbul, İzmir, Antalya gibi iller de uzun süreli yağışlarla dikkat çekti. Buna karşılık, doğu illerinde yağışlı gün sayısı 5 günün altına kadar düştü.