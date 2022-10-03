Eldeki şeker ucuza satıldı, pahalıya alındı . Son 2 ayda 80 bin ton şeker Mersin limanından girdi, ithalat lobileri bayram ediyor

Türkiye’de Cumhuriyetin mirası şeker fabrikaları bir bir özelleştirilirken, özel şirketlerin eline düşen şeker fiyatları da her geçen gün arttı.

Peş peşe gelen zamlarla birlikte yüzde 30 ile yüzde 60 arasında fiyat farkı oluştu.

Ülkede şeker fazlası olmasına rağmen zamlarla baş edemeyen iktidar ise fiyat artışını frenlemek için ithalat yoluna gitti.

Çiftçiyi kaderine terk eden iktidar yine yabancı çiftçileri zengin etti. Türk çiftçisi zarar ederken bu işten ithalat lobileri karlı çıktı.

200 bin tona yakın şeker fazlası olan ülkeye son iki ayda sadece Mersin limanı üzerinden 80 bin ton şeker girdi. Toplam ithalat hedefinin ise 400 bin ton olduğu öğrenildi.

Öte yandan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer; Hindistan, Tayland ve Fas’tan gemilerle yalnız Mersin limanı üzerinden şeker ithal edildiğini açıkladı.

Gürer, “Mersin limanına Fas’tan 10 bin 550 ton daha şeker geldi. Son iki ayda 80 bin tonun üzerinde şeker yalnızca Mersin limanından ülkemize giriş yaptı. Hindistan’dan Tayland’dan ve son olarak da Fas’tan şeker ithal ettik. Türkiye’de arz açığı bulunan 21 ürün içinde şeker yoktu” dedi.

CHP’li Gürer, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Türkiye’de arz açığı bulunan 21 ürün içinde şeker yoktu, ithal edilmesini gerektirecek rakamlara baktığımız zaman görünmüyor.

Çünkü, ülkemizde geçen yıl 2 milyon 500 bin ton şeker elde edildi.

Bir yıl öncesinden de 400 bin ton devir vardı.

Böylece 2 milyon 900 bin ton ile 2022 yılına ülkemizde şeker stoklara girmiş oldu.

Bu süreçte Türkiye’nin tüketimi yıllık 2 milyon 700 bin ton düşünüldüğünde 200 bin ton da fazlamız vardı.

Ancak özelleştirilen fabrikaların fiyatlarının müdahale etme yetkisi ile yapılan anlaşmaların da iktidarın elinden alınmış olduğu için şeker fabrikalarının özelleşenlerinin fiyat artışı karşısında iktidar, tedbir olarak ithalatı gündeme aldı.

400 bin ton şeker ithal edilebileceğini açıkladı.

Böylece şeker fiyatlarının düşeceğini varsaydı. Türkiye’nin 200 bin ton fazlası olmasına rağmen ithalatın kapısı aralandı."