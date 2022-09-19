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Beşiktaş'ta Ismael'in savunması çöktü. Defans SOS veriyor

Valerin Ismael'in sorgulandığı Beşiktaş'ta savunma hattının başarısızlığı tepkileri de beraberinde getirdi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 15:26
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Son 2 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Beşiktaş'ta fatura savunmaya kesildi

Beşiktaş'ta Ismael'in savunması çöktü. Defans SOS veriyor
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Beşiktaş, İstanbulspor karşısında bekleneni veremedi ve 1 puana razı oldu. Siyah-beyazlılar, özellikle savunmada ve kalede alarm veriyor. İşte, istatistiklere yansıyanlar...

Spor Toto Süper Lig'de sezona hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş, son 2 haftada galibiyete ulaşamadı. Siyah-beyazlılar, milli maçlar arasından önce son karşılaşmasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

Valerien Ismael'in öğrencileri, bu mücadelede hücumda istediği başarıyı yakalayamadı. Fransız çalıştırıcının takımı, bu sezon rakip ceza sahasında en az topla buluştuğu maçı geride bıraktı.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor'un ceza sahasında 90 dakikada sadece 14 defa topla buluşabildi. Beşiktaş, İstanbulspor karşısında bu sezon en az gol beklentisinde kaldığı mücadeleyi geride bıraktı. Siyah beyazlılar, 0,95 gol beklentisi yakalayabildi.

Kaleye gelen son 6 isabetli şut filelerle buluştu

Siyah-beyazlılar, savunma ve kalede de bekleneni sergileyemedi. Beşiktaş'ın kalesine gelen son 6 isabetli şut filelerle buluştu. İstanbulspor'un 2 isabetli şutu da tabelaya yansıdı.

Beşiktaş, 2022 senesinde ligde en fazla beraberlik alan takım oldu. 2012'den bu yana en yüksek beraberlik sayısına ulaşan siyah-beyazlılar, bu süreçte 12 defa sahadan 1 puanla ayrıldı.

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