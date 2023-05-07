Son 2 yıldaki 7. belediye başkanını seçtiler

Bir önceki Belediye Başkanı Thapelo Amad'ın 24 Nisan'da istifa etmesinin ardından, belediye meclisi üyeleri, yeni belediye başkanını seçmek için toplandı.

İktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ile üçüncü büyük parti Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) koalisyonu tarafından desteklenen Müslüman azınlık partisi Al Jama'ah adayı Gwamanda 139 oy alırken, ana muhalefet partisi Demokratik İttifak'ın adayı Mpho Phalatse 68, muhalefet partisi Action SA'nın adayı Funzi Ngoben 59 oy aldı.

Böylece Gwamanda, 6 milyonluk metropolde son 2 yılda belediye başkanlığı görevine gelen 7. isim oldu. Böylece, yüzde 1'den az oya sahip Al Jama'ah, 60 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 10'unu barındıran Johannesburg'da 2. kez yönetime gelmiş oldu.

DİĞER 6 KİŞİ

Geoff Makhubo'nun 2021'in Temmuz ayında Kovid-19'dan vefatının ardından göreve gelen Jolidee Matongo da aynı yıl trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine göreve getirilen Mpho Moerane'nin belediye başkanlığı ise 2021'in Kasım ayında düzenlenen yerel seçimlerden ötürü yalnızca 28 gün sürmüştü.

Bu seçimde hiçbir partinin tek başına çoğunluğu sağlayamaması üzerine kurulan koalisyonun desteğiyle, Johannesburg'un ilk siyahi kadın belediye başkanı seçilen DA'lı Mpho Phalatse ise 30 Eylül 2022'de gensoruyla görevden alınmıştı.

Belediye meclisi tarafından Phalatse'nin yerine belediye başkanı seçilen ANC'li Dada Morero ise Johannesburg Yüksek Mahkemesi'nin, Phalatse'yi görevine iade etmesinden dolayı, bu görevde ancak 25 gün durabilmişti.

Phalatse'nin tam 3 ay süren ikinci dönemi, 26 Ocak'ta bir başka gensoru önergesiyle görevden alınmasıyla son bulunca, ANC ve EFF'in de desteğiyle Thapelo Amad, 27 Ocak'ta göreve getirilmişti.