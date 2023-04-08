Son 20 yılın özeti. Sosyal medya yine yaptı yapacağını

Editör: Sami Gürel



AKP’lilerin sürekli pompaladığı “din elden gidiyor” propagandası son 20 yılımızı özetleyen cümleler arasında yer alıyor.



2002 yılında iktidara gelen AKP iktidarı her sıkıştığı dönemde bu slogana sarıldı.



Belki AKP günü kazandıysa da bu sloganın yol açtığı kutuplaşma Türkiye’ye kaybettirdi.



Sosyal medyada paylaşılan bir söz Türkiye’nin geçmişine ve geleceğine ışık tutuyor.



Paylaşımda yer alan “Din elden gitmedi ama Türkiye'nin 80 yıllık birikimi ve 50 yıllık geleceği gitti...” sözü durumu özetliyor.



İşte o söz...



