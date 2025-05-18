Son 20 yılın en kapsamlı emeklilik reformu geliyor

Avusturya'da yeni kurulan hükümet, ülkenin son 20 yıldaki en büyük emeklilik reformunu açıkladı. Reform, özellikle Korridor emekliliği üzerinde önemli değişiklikler içeriyor. NEOS Parti Grup Başkanı Yannick Shetty, düzenlemeyi “son 20 yılın en büyük reformu” olarak tanımladı. Yeni yasaya göre, Korridor emekliliğine başlama yaşı kademeli olarak bir yıl artırılacak.

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KORRİDOR EMEKLİLİĞİ NEDİR?

Korridor emekliliği, Avusturya’da belirli koşulları sağlayan kişilerin erken emekli olmasına imkân tanıyor. Şu anda bu sistemden yararlanabilmek için 62 yaşında olmak ve en az 480 ay yani 40 yıl sigortalı çalışmış olmak gerekiyor. Ancak bu sistem erken emeklilik durumunda maaş kesintisini de beraberinde getiriyor. Her erken emeklilik ayı için yüzde 0,425 oranında, yılda ise yüzde 5,1 oranında maaş kesintisi yapılıyor. Bu da 62 yaşında emekli olan bir kişinin, 65 yaşına göre toplamda yüzde 15,3 daha az maaş alması anlamına geliyor.

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YAŞ VE PRİM GÜNLERİ ARTACAK

Yeni düzenlemeye göre emeklilik yaşı iki ayda bir artarak 63’e yükselecek. Bu artışlar kademeli olarak uygulanacak. Ayrıca prim günlerinde de değişikliğe gidiliyor. Emeklilik hakkı kazanmak için gereken sigortalılık süresi 24 ay artırılarak 42 yıla çıkarılıyor. Yasa tasarısına eklenen iki tablo, bu geçiş sürecinin nasıl işleyeceğini açıkça ortaya koyuyor.

Phillip Plattner tarafından 5min adlı internet gazetesinde yayımlanan habere göre, bu düzenlemelerden doğum yılına göre herkes farklı şekillerde etkilenecek.