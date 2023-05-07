Son 24 saatte 25 binden fazla yıldırım düştü

Fransız Kasırga ve Fırtına Gözlemevi Keraunos'un Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, dün öğleden sonra başlayan fırtınalı hava koşulları sırasında son 24 saatte 25 binden fazla yıldırım düşmesi tespit edildi.