Son 24 saatte 48 orman yangını

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilerek büyük çoğunluğu kontrol altına alındı. Ancak Aharnes bölgesinde, yerleşim alanlarına yakın bir ormanlık alanda çıkan yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Dün Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Attiki, Mora, Orta Yunanistan, Batı Trakya ve Kuzey Ege adaları için yangın riskinin "çok yüksek" olarak tanımlandığı ve bu bölgelerin "Kategori 4" seviyesine yükseltildiği belirtilmişti.