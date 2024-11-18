Son 24 yılın en iyi penaltıcıları belli oldu. Listede tek Türk var

Avrupa'nın en büyük 10 liginde 2000 yılından bu yana en iyi penaltı kullanan futbolcular açıklandı. Sıralamada ilk 10'a tek Türk futbolcu girdi. Transfermarkt'ın penaltıların gole çevrilme oranlarına göre hazırladığı listede sadece 40 ve üzeri penaltı kullanan futbolcular yer aldı.

Listenin zirvesinde penaltıları yüzde 95.1 gole çevirme oranıyla bir dönem Beşiktaş forması giyen Simao yer alıyor. İkinci sırada yüzde 91.1 ile Hollandalı golcü Bas Dost yer alırken üçüncülüğü ise yüzde 90.9 ile Manchester United’ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes elde etti.

Listede kariyerinde Süper Lig’de oynamış bir başka oyuncu olan Mario Balotelli yer aldı. Kariyerine Genoa’da devam eden İtalyan golcü attığı penaltıların yüzde 89.1’ini gole çevirerek 6. Sırada kendisine yer aldı.

Barcelona’nın golcüsü Lewandowski attığı penaltıların yüzde 88.9’unu gole çevirirken listedeki tek Türk oyuncu ise sıralamada 10. basamakta yer aldı. Burak Yılmaz, attığı penaltıların yüzde 88.5’ini gole çevirerek listedeki tek Türk futbolcu oldu.