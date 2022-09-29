Filenin Sultanları dolu dizgin. Hırvatistan'ı da yendik

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu dördüncü maçında bu akşam Hırvatistan ile karşılaştı.
Filenin Sultanları, grupta son sırada yer alan ve henüz galibiyeti bulunmayan Hırvatistan'ı set vermeden 3-0 yenerek 3'üncü galibiyetini elde etti.
Bu sonuçla birlikte, Milliler, son 16 turuna kalmayı garantiledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız grubundaki son maçta Cumartesi 21.30'da ev sahibi Polonya ile karşı karşıya gelecek.
Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada milliler, setleri 25-14, 25-12, 25-12 kazandı.
Milli takımda, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş 12'şer sayıyla oynadı.
A Milli Takım, grubundaki 5. maçında 1 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.30'da Polonya ile karşılaşacak.
Salon: Ergo Arena
Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Cambre Wim (Belçika)
Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Ayçin Akyol, Meliha Ismailoğlu, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)
Hırvatistan: Fabris Samanta, Grbavica Mika, Milos Laura, Strunjak Ema, Butigan Bozana, Peric Klara (Samadan Martina, Mlinar Lucija, Karatovic Dijana)
Setler: 25-14, 25-12, 25-12
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