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Filenin Sultanları dolu dizgin. Hırvatistan'ı da yendik

Alkışlar Filenin Sultanlarına...

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 19:47
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Son 3 maçta 3 galibiyet aldı. FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda tur atladı. Helal olsun size Sultanlar

Filenin Sultanları dolu dizgin. Hırvatistan'ı da yendik
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu dördüncü maçında bu akşam Hırvatistan ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, grupta son sırada yer alan ve henüz galibiyeti bulunmayan Hırvatistan'ı set vermeden 3-0 yenerek 3'üncü galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla birlikte, Milliler, son 16 turuna kalmayı garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız grubundaki son maçta Cumartesi 21.30'da ev sahibi Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada milliler, setleri 25-14, 25-12, 25-12 kazandı.

Milli takımda, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş 12'şer sayıyla oynadı.

A Milli Takım, grubundaki 5. maçında 1 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.30'da Polonya ile karşılaşacak.

Salon: Ergo Arena

Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Cambre Wim (Belçika)

Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Ayçin Akyol, Meliha Ismailoğlu, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)

Hırvatistan: Fabris Samanta, Grbavica Mika, Milos Laura, Strunjak Ema, Butigan Bozana, Peric Klara (Samadan Martina, Mlinar Lucija, Karatovic Dijana)

Setler: 25-14, 25-12, 25-12

 

 

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