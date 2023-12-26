Son 30 yılını unuttu. Her şey baş ağrısı ile başladı. Hemşire 'Hangi yıldayız' diye sordu cevap şoke etti

Kaynak: Haber Merkezi
Son 30 yılını unuttu. Her şey baş ağrısı ile başladı. Hemşire 'Hangi yıldayız' diye sordu cevap şoke etti
ABD’li bir kadın baş ağrısı sonucu gittiği hastanede gözlerini açtığında 30 yılını unutmuş olarak uyandı. Dünyayı şaşırtan olay.

ABD’de yaşayan 60 yaşındaki kadının yaşadığı olay dünya çağında ses buldu. 56 yaşında şiddetli baş ağrısıyla hastaneye giden kadın son 30 yılını hatırlamıyor.

Acil serviste gözlerini açan kadın neye uğradığını şaşırdı. Hemşire kadına “hangi yıldayız” diye sordu.

CEVAP ŞOKE ETTİ

Kadın, 'Evet 1980' cevabını verdi. Hemşire şoke olarak ülkenin başkanını sordu. Kadın ise 80’li yıllardaki başkanın adını verdi.

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56 yaşındaki kadının son 30 yılı bir anda gitti. Doktorlar kadına Amnezi (TGA) teşhisi koydular.

Kadın yaşadığı durumu WAFB televizyonunda anlattı.

HAFIZASI HALA YİTİK

Olayın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen kadın hala hiçbir şeyi hatırlamıyor.

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