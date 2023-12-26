Son 30 yılını unuttu. Her şey baş ağrısı ile başladı. Hemşire 'Hangi yıldayız' diye sordu cevap şoke etti

ABD’li bir kadın baş ağrısı sonucu gittiği hastanede gözlerini açtığında 30 yılını unutmuş olarak uyandı. Dünyayı şaşırtan olay.