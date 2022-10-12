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  • Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!

Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!

İstanbul’da Beyoğlu Kaymakamlığı'nda görev yapan polis memuru intihar girişiminde bulundu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 06:10
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Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti

Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
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İstanbul'da İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Beyoğlu Hükümet Konağı girişinde görevli polis memuru E.G. nöbet kulübesinde beylik silahıyla intihar girişiminde bulundu.

Odatv’nin haberine göre; tabancasıyla kafasına ateş ettiği belirtilen polis memuru, ağır yaralı bir şekilde Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan E.G.’nin Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıtlı olduğu belirtildi.

E.G. ile birlikte son 8 günde 5 polis memuru intihar girişiminde bulunmuş oldu.

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Işık Delen
12.10.2022 06:34
Polis memuru, hiç kusursuz mühendisler intihar ediyor reziller keyfinde, bir tane de ar edip, namus addeden imanlınız yok mu aranızda. Hep şerefliler gidiyor. Diğerleri meydanlarda tipsizlerin.  
 
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