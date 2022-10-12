Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!

İstanbul'da İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Beyoğlu Hükümet Konağı girişinde görevli polis memuru E.G. nöbet kulübesinde beylik silahıyla intihar girişiminde bulundu.

Odatv’nin haberine göre; tabancasıyla kafasına ateş ettiği belirtilen polis memuru, ağır yaralı bir şekilde Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan E.G.’nin Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıtlı olduğu belirtildi.

E.G. ile birlikte son 8 günde 5 polis memuru intihar girişiminde bulunmuş oldu.