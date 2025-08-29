"Son Adım, Sonsuz Zafer" oyunu, ilk kez Marmaris’te sahnelendi

Kaynak: ANKA
Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarını dans ve müzikle anlatan "Son Adım, Sonsuz Zafer" oyunu, ilk kez Marmaris’te sahnelendi. Oyun, bu akşam akademisyen Barış Doster’in yapacağı “Büyük Zaferin Yolunda” söyleşisinin ardından bir kez daha izleyiciyle buluşacak.

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Meydanı, anlamlı bir tiyatro gösterisine ev sahipliği yaptı. Ankara Kültür ve Sanat Kulübü (AKSAK) tarafından sahnelenen "Son Adım, Sonsuz Zafer" adlı oyun, izleyiciyle buluştu. Sanat yönetmenliğini Cengiz Sezgin’in üstlendiği oyun, ilk kez Marmaris’te sahnelendi.

AKSAK ekibinin dans ve tiyatroyu harmanladığı sahne performansı, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarını etkileyici bir anlatımla izleyicilere aktardı. Tarihi atmosferi yaşatan gösteriyi yerli ve yabancı çok sayıda vatandaş izledi. Özellikle gençlerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte duygu dolu anlar yaşanırken, gösteri sonunda seyirciler oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı.

Zafer Bayramı kutlamaları, 29 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00’de Atatürk Meydanı’nda akademisyen Barış Doster’in yapacağı “Büyük Zaferin Yolunda” söyleşisiyle devam edecek. Söyleşi sonrasında Son Adım, Sonsuz Zafer adlı oyun bir kez daha izleyiciyle buluşacak.

