Son anda canını kurtardı! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa’da iki aracın karıştığı kazada bir yaya son anda canını zor kurtardı. Zıplayarak ezilmekten kurtulan yayanın o anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa'da iki aracın karıştığı kaza sonrası kontrolden çıkan ticari araç başka araca çarptı. O esnada kazayı son anda fark eden bir vatandaş, 2 araç arasında sıkışmaktan zıplayarak kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi, Yunus Emre Caddesi üzerinde seyir halindeki ticari araç, sola dönüş yapmak isteyen bir başka araca çarpıp kontrolden çıktı. Bu esnada kaldırımda duran bir vatandaş kaza sonrası ticari aracın üzerine geldiğini fark etti. 2 aracın arasında sıkışmaktan zıplayarak kurtulan vatandaş, refleksi sayesinde büyük bir tehlikeyi atlattı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Son anda canını kurtardı! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı

Son anda canını kurtardı! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı

Son anda canını kurtardı! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı

Son anda canını kurtardı! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı

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Son anda canını kurtardı! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı