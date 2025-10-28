Daha ilk bölümüyle izleyicisinin gönlünü fetheden “Taşacak Bu Deniz” dizisinde Eleni rolüne hayat veren Ava Yaman sade tarzı az makyajı ve başarılı oyunculuğu ile son günlerde baya bi konuşulmaya merak edilmeye başlandı. Eleni rolü için bakın hangi oyuncular düşünülmüş.

REYTİNGLERDE ZİRVE YAPTI

Ulaş Tuna Astepe (Adil), Deniz Baysal (Esme) ve Burak Yörük (Oruç) başrollerinde buluşturan “Taşacak Bu Deniz” dizisi Kızılcık Şerbeti’ni geçerek zirveye yerleşti.

Sade tarzı ve az makyajıyla beğeni toplayan Ava Yaman'a saatler içinde 100 bine yakın beğeni yağarken sosyal medyada ilginç bir iddia gündeme geldi.

TV Mühendisi'nin iddiasına göre Taşacak Bu Deniz'de Eleni'yi canlandıran Ava Yaman yerine Ahsen Eroğlu ve Miray Daner düşünülmüş. Ancak son olarak Ava Yaman da karar verilmiş.

AVA YAMAN KİMDİR?

İstanbul'da 2006 yılında dünyaya gelen ve şu an 19 yaşında olan Ava Yaman, oyunculuk kariyerine erken yaşta adım attı.

Aslen İstanbullu olan Yaman, bir yandan eğitimini sürdürürken bir yandan da profesyonel projelerde yer alarak deneyim kazanmaya başladı. Oyunculuk çalışmalarını Layla Şirin Menajerlik Ofisi üzerinden yürüten genç oyuncu, kariyerinin henüz başında olmasına rağmen farklı karakterleri canlandırarak ekran tecrübesi edindi.

Ava Yaman, profesyonel oyunculuğa ilk adımını Mert Fırat ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı "Bir Derdim Var" dizisindeki Özge karakteriyle attı. Şimdilerde ise, Karadeniz'in iki düşman ailesinin hikayesini anlatan ve TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Eleni karakterine hayat veriyor. Öte yandan genç güzel oyuncu, oyunculuk dışında müzikle de yakından ilgileniyor.

175 BİN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Instagram'da 175 bin takipçisi bulunan Ava Yaman sosyal medya hesabını aktif kullanmıyor.