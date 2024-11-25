Son anket AKP’yi şoke etmişti… Şamil Tayyar’dan partisine ince ayar geldi

Dün, İhsan Aktaş’ın Yeni Şafak’taki yazısında, paylaştığı ankette CHP’nin yüzde 33.4, AKP’nin ise yüzde 32.9 oy aldığını belirtti. İktidara yakın bir gazetede paylaşılan ankette CHP’nin AKP’nin önünde olması dikkat çekiciydi. AKP’li eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar ise X hesabından anketi değerlendirdi. Tayyar, “Partilerin tümünü geride bırakmış, ilk sırada yer alıyor. Bu tabloyu, tüm partiler iyi incelesin. Milletle şaka olmaz, hatırlasın.” dedi.

AKP’Lİ ARAŞTIRMA ŞİRKETİNDE CHP ÖNDE

Yeni Şafak yazarı İhsan Aktaş, Genar Türkiye Raporu için her ay düzenli ölçümler yaptıklarını belirtirken, Üç ay önce yapılan ölçümlerde, ilginç bir şekilde CHP oylarının yerel seçimde aldığı oylara yaklaştığını söyledi. Aktaş, Kasım ayı araştırmalarında iki parti arasındaki oy dengesi başa baş bir duruma geldiğinin altını çizerken, “CHP: %33,4, AK Parti: %32,9. Bu tabloda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile DEM %9 oranındaki oy durumlarını muhafaza etmektedir.” dedi.

TAYYAR: MİLLETLE ŞAKA OLMAZ

Araştırma şirketinde AKP’nin CHP’nin gerisinde kalmasına bazı yorumlarda gelmeye başladı. AKP’li eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar X hesabı üzerinden anketin dikkat çekici olduğunun altını çizdi. Tayyar, “AK Parti’de muhakeme ve muhasebeye ihtiyaç olduğu yolundaki çağrılarımız, umarım şimdi daha iyi anlaşılır. Toplumdaki değişim talebi kabul edilse de karşılık verilmediği düşüncesi, ayrı bir değerlendirme konusu. Yerel seçimlerde birinci parti çıkan CHP de artık patinaj yapıyor, umut dalgası oluşturamıyor. Haliyle, kararsız/tepkili seçmen kitlesi, partilerin tümünü geride bırakmış, ilk sırada yer alıyor. Bu tabloyu, tüm partiler iyi incelesin. Milletle şaka olmaz, hatırlasın.” dedi.