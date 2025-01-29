Son anket ezberleri bozdu… Tüm rakiplerine tarihi fark attı

Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yol haritasını dün partisinin grup toplantısında açıklamıştı. CHP’de kimin aday olacağı ise merak konusu oldu. ASAL Araştırma son 6 aylık ‘CHP’nin adayı kim olmalı’ sorusuna katılımcıların verdiği cevabın oranını paylaştı. Son anketteki paylaşımda Mansur Yavaş, yüzde 35.8 oy alarak, rakibine 13 puanlık fark atması dikkat çekti. İmamoğlu ise yüzde 22,7 oy aldı.

CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI SÜRECİ BAŞLADI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel: “Adayımız hazır, çıkarsın karşıma alırsın cevabı” ile erken seçim çıkışında bulunurken, aday konusu CHP’de gündeme gelmişti. Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yol haritasını dünkü parti grubunda açıklamıştı. CHP’nin geçen hafta İstanbul’da kritik toplantılar yaptığını anlatan Özel, “O toplantıda Ekrem başkan ve Mansur başkanla konuştuk, değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır” dedi. Özel, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının 1 milyon 600 bin CHP üyesinin belirleyeceğini de belirtmişti.

SON ANKET YAYIMLANDI

Özel’in açıklamalarının ardından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimleri arasında kimin olacağı merak konusu oldu. Bu noktada anketlerden de ilk veri gelmeye başladı. ASAL Araştırma anketi son 6 aylık verileri X hesabı üzerinden paylaştı. ‘Sizce CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?’ sorusunu katılımcılara yöneltti.

SÜRPRİZ SONUÇLAR ÇIKTI

Son ankette çıkan sonuçlar ezberleri resmen bozdu. Ankette Mansur Yavaş’ın rakibine 13 puan fark attığı görüldü. İşte ankette çıkan sonuçlar şu şekilde oldu;

Mansur Yavaş: %35,8

Ekrem İmamoğlu: %22,7

Özgür Özel: %6,5

Başka biri:%4,4

Hiçbiri: %4,3

Fikrim yok/Cevap yok: %26,3