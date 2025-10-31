Terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs'ta kongresini toplamasına ve fesih kararına giden süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te meclis grup toplantısındaki bu çağrısıyla başlamıştı.

DEM Parti’nin PKK lideri Öcalan’a özgürlük süreciyle sancılı olarak devam eden sürece ilişkin çarpıcı bir anket geldi.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık, Cumhur İttifakı’nın Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken bir araştırma yaptı.

YURTTAŞLAR SÜRECİN OLUMSUZ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Ankette “Terörsüz Türkiye sürecinin sonunda PKK terörün son bulacağını düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 64.1’i “Hayır” diyerek Terörsüz Türkiye sürecinin başarısız olacağını belirtirken yüzde 35.9’u ise “Evet” diyerek destek verdi.

İŞTE O ANKET: