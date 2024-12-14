Son anket geldi! Vatandaşın asgari ücrette beklediği rakam belli oldu

Areda Survey Araştırma tarafından Türkiye genelinde 4.539 kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre vatandaşın yüzde 40’ının asgari ücrete zam beklentisi yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişiyor. Ankete yanıt verenleri yüzde 35,6’sı ise asgari ücrete yüzde 75 ve üzerinde bir zam yapılması gerektiğini söylüyor.

YÜZDE 25'İN ALTINDA ZAM BEKLEYENLERİN YÜZDESİ 6,6

Asgari ücrete yüzde 51 İLE yüzde 74 arasında bir zam yapılması gerektiğini söyleyen kesim toplumun yüzde 17,8’ini kapsıyor. Yüzde 25’in altında bir zammın yeterli olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 6,6'da kalıyor.

EN YÜKSEK ZAM BEKLENTİSİ 55 YAŞ ÜZERİ VATANRAŞLARDA

Araştırmaya katılan kadın ve erkeklerin 2025 yılı asgari ücret zammı beklentilerinin farklı olduğu göze çarpıyor. Kadınların yüzde 47’si, yüzde 75 ve üzerinde bir zam yapılması gerektiğini belirtirken erkeklerin yüzde 43,6’sı yüzde 25 - yüzde 50 arasında zam yapılması gerektiğini düşünüyor.

Asgari ücrete gelecek zammın yüzde 75 ve üzerinde olması gerektiğini düşünenler arasında, 55 yaş ve üzerindeki katılımcılar en yoğun katılıma sahip... Bu oran yüzde 43.8'i buluyor.

35-54 yaş aralığındaki katılımcılar yüzde 42,2 ile yüzde 75 üzeri zam istiyor.

18-34 yaş aralığındaki gençler ise yüzde 39.8 oranını buluyor ve yüzde 25 -50 arasında bir zam yapılması gerektiğini söylüyor.