Son anket gündem oldu! Dikkat çeken ayrıntı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında başlatılan tutukluğu devam ederken anket firmaları da çalışmalarına hız verdi.

Özdemir Araştırma 7-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında 31 il, 26 bölgede yaptığı son Cumhurbaşkanlığı anketinin sonuçları ortaya çıktı.

EKREM İMAMOĞLU REKORLA İLK SIRADA

Son ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 45,1 ile ilk sırada yer aldı. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oyu ise yüzde 37,5’te kaldı. Seçmenlerin yüzde 14,4’ü ise sandığa gitmeyeceğini ifade etti.

Anket sonuçları şöyle:

Ekrem İmamoğlu: %45,1

Recep Tayyip Erdoğan: %37,5

Sandığa gitmeyecek: %14,4

Tercih belirtmeyen: %3

SEÇİMİN EN KRİTİK VERİSİ

Katılımcıların yüzde 14,4’ünün “oy kullanmam” cevabını vermesi dikkat çekti. Analistler, bu kesimi 'seçimin en kritik verisi' olarak değerlendirirken, seçimin belirleyicisi olacaklarını kaydetti.

Öte yandan tutukluluğu süren İmamoğlu'nun aday olmaması durumunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması bekleniyor.

Erdoğan ise, 22 Mayıs'ta Macaristan'dan Türkiye'ye dönerken "Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. Atacağımız adımlarla ülkemizin itibarını nasıl yükseltiriz, derdimiz bu" açıklaması yaptı.

Azerbaycan'dan da dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan "Aday olma gibi bir derdim yok" ifadelerini kullanarak "'Burada söylediğimiz şu; bizim yeni anayasadan muradımız kendimize alan açmak, bireysel menfaat sağlamak, kendimizi bir yerlere taşımak değil" demişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'in bir erken Cumhurbaşkanlığı seçimi kararı almaması durumunda zamanında yapılacak bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasa'nın 101. maddesi olan "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmü nedeniyle yeniden aday olamayacak. Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için ya TBMM Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verecek ya da Anayasa'nın 101'inci maddesi değişecek...

