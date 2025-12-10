İktidarın 'Terörsüz Türkiye' ve 'yeni anayasa' çağrıları devam ederken, geçinemeyen ve 'bağımsız yargı' diyen vatandaşlar ve muhalefet 'erken seçim' istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı açıklamayla 'erken seçim'e kapıları kapatırken, anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı.

Bulgu Araştırma’nın aralık ayı “Halkın Gündemi Araştırması” sonuçlarını yayımlandı. Vatandaşlara ekonomi, Türkiye'nin en önemli sorunu, DEM Parti, MHP ve AK Parti’nin İmralı’da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı ziyareti ve CHP'ye yapılan operasyonlar soruldu.

Araştırma sonucuna göre, aylık hane geliri 25 bin lira ve altında olan vatandaşların oranının yüzde 39. Vatandaşların yüzde 22,2’sinin 25 bin ile 45 bin lira arası hane gelirine sahip olduğunu belirtti.

Yüzde 15’lik kesim 45 bin ile 75 bin lira arası gelire sahipken, vatandaşların yüzde 7,2’si 75 bin ile 125 bin lira arası gelir alıyor. Yalnızca yüzde 5,3’lük kesimin ise 125 bin lira ve üstünde hane gelirine sahip olduğu görüldü.

YÜZDE 78’LİK KISIM GEÇİNEMİYOR

Cumhuriyet'in aktardığı ankete göre, geçime yönelik sorulan soru kapsamında katılımcıların yüzde 43,9’u “Gelirini temel ihtiyaçlarına dahi zor yetirebildiğini” söyledi. 34,2’lik kesim ise “Gelirinin ancak temel ihtiyaçlara yettiğini, birikim yapamadığını” ifade etti.

Halkın yüzde 13,6’sı “Geliriyle geçinebildiğini, ufak birikimler yapabildiğini” belirtirken, yalnızca yüzde 6,8’lik kesim “Ekonomik olarak rahatta olduğunu, tasarruf ve yatırım yapabildiğini” ifade etti. Vatandaşların yüzde 78’i ekonomik anlamda zorluk yaşadığını açıkladı.

EKONOMİ OY TERCİHİNİ ETKİLİYOR

Vatandaşların oy verme kararını etkileyen faktörlere yönelik sorulan soru, halkın asıl gündemini ortaya çıkardı. Katılımcıların yüzde 45,1’i, “Ekonomik durumun” oy verme kararını etkilediğini vurguladı. Yüzde 26,3’lük kesim “liderin” oy verme kararında etkili olduğu yönünde fikir belirtirken, katılımcıların yüzde 19,3’ü “yapılan hizmetlerin” etkili olduğunu söyledi.

Hizmetlerin ardından ise sırasıyla ideoloji, hukuksal durum, aday, parti programı, yönetim kadrosu, karşıt parti politikaları geldi.

SEÇMEN EKONOMİ POLİTİKASI İSTİYOR

Katılımcımların siyasi parti tercihlerini etkileyen faktörlerde ise yine ekonomi başı çekti. Katılımcıların yüzde 21,7’si “Partinin ekonomik çözüm ve politikaları”nın siyasi parti tercihinde etkili olduğunu söyledi. Yüzde 19,8’lik kesim “Adalete yaklaşımları” yanıtı verirken, katılımcıların yüzde 14,2’si parti liderinin önemli olduğu yönünde fikir verdi. Liderin ardından sırasıyla sosyal politikalar, ideoloji, dış politika, parti içi demokrasi yanıtları verildi.

EN BÜYÜK SORUN

Vatandaşlara Türkiye’nin en önemli sorunu da soruldu. Yüzde 38,9, Türkiye’nin en önemli sorunun “Ekonomi” olduğunun altını çizdi. Yüzde 18,5’lik kesim “adalet ve hukuk” dedi. Vatandaşların yüzde 12,3’ü ise “eğitim” derken, yüzde 9,6’sı işsizlik yanıtını verdi.

KOMİSYONUN İMRALI ZİYARETİ

Gündem başlıklarından olan DEM Parti, MHP ve AK Parti’nin İmralı’da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmesine yönelik sorulan soruya, vatandaşların yüzde 56,2'si yanlış bulduğunu söylerken yüzde 27’lik kesim destek verdi.

HALK, TERÖR ÖRGÜTÜNE İNANMIYOR

Terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve 30 teröristin silah yakması olayına ilişkin düşünceleri sorulan vatandaşların yüzde 54,4’ü “PKK’nın kendini tamamen feshederek silah bıraktığını düşünmüyorum. Göstermelik bir olaydı” yanıtını verdi.

Yüzde 29,6’lık kesim ise “Türkiye için iyi olduğu”nu belirtti. Katılımcılar, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik umut hakkı konusunu da değerlendirdi. Vatandaşların yüzde 65,6’sı “Abdullah Öcalan affedilmemelidir. şehit ve gazilerimize ihanet olur” derken; yüzde 17,1 oranındaki katılımcı olumlu görüş belirtti.

CHP’YE OPERASYONLARI HAKSIZ BULDULAR

Vatandaşların, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar için yüzde 43,8’i “Operasyonları haksız bulduğunu” belirtirken; yüzde 26,2’si operasyonları haklı bulduğunu söyledi.