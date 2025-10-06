Son anket gündeme bomba gibi düştü! Bu sonuçlar çok konuşulacak

'Erken seçim' iddiaları gündemdeki yerini korurken, anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı. GÜNDEMER'in 20 - 26 Eylül 2025 tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 235 kişiyle yaptığı son anket sonuçları dikkat çekti. Vatandaşlara "Bu pazar bir seçim olsa kime oy verirsiniz?" diye soruldu.

'Kararsızlar', 'fikrim yok' diyenler ve 'protesto oylarının' oransal olarak dağıtılmasının ardından CHP yüzde 35.83'le birinci parti olarak listenin ilk sırasında.

Onu yüzde 30.95'le AKP, yüzde 8.34'le DEM Parti, yüzde 6.39'la MHP takip etti.

İMAMOĞLU DA YAVAŞ DA ERDOĞAN'I GEÇİYOR

Araştırmada vatandaşlara 'cumhurbaşkanlığı' da soruldu. Gelen yanıtlara göre Mart 2025'ten bu yana Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu olası bir ikinci turda oyların yüzde 55.58'ini alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 44.42'de kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yarışında da 'İkinci turda Yavaş'a oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 58.09. 'Erdoğan'a oy vereceğini' söyleyenlerin oranıysa yüzde 41.91.

