12 Ekim 2025 Pazar
Anasayfa Gündem Son anket gündeme bomba gibi düştü! Herkes onu konuşuyor

Anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı. HBS Araştırma'nın son anketi gündem oldu. İşte ayrıntılar...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
İktidarın 'Yeni Anayasa', 'Terörsüz Türkiye' adımları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapıları kapamasına rağmen 'adil yargılama' isteyen ve geçim derdinde olan vatandaşlar 'erken seçim' çağrısında bulunmaya devam ediyor.

HBS Araştırma son anketini Ekim ayında 3 bin 200 seçmenle yaptı.

Vatandaşlara cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yapacakları tercih soruldu.

Buna göre, katılımcıların yüzde 42.7’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçerken, yüzde 57.3 Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı tercih etti.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konser soruşturması kapsamında kendisi hakkında soruşturma izni talep etmesiyle ilgili "Kolaylık sağlamak, sürecin uzamasına fırsat vermemek adına izin alınmasını bile gerek görmüyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işlemimiz yoktur" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

