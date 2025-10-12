Son anket gündeme bomba gibi düştü! Herkes onu konuşuyor

İktidarın 'Yeni Anayasa', 'Terörsüz Türkiye' adımları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapıları kapamasına rağmen 'adil yargılama' isteyen ve geçim derdinde olan vatandaşlar 'erken seçim' çağrısında bulunmaya devam ediyor.