İktidarın 'Yeni Anayasa', 'Terörsüz Türkiye' adımları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapıları kapamasına rağmen 'adil yargılama' isteyen ve geçim derdinde olan vatandaşlar 'erken seçim' çağrısında bulunmaya devam ediyor.
Son anket gündeme bomba gibi düştü! Herkes onu konuşuyor
Anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı. HBS Araştırma'nın son anketi gündem oldu. İşte ayrıntılar...Dilek Taşdemir
HBS Araştırma son anketini Ekim ayında 3 bin 200 seçmenle yaptı.
Vatandaşlara cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yapacakları tercih soruldu.
Buna göre, katılımcıların yüzde 42.7’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçerken, yüzde 57.3 Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı tercih etti.
Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konser soruşturması kapsamında kendisi hakkında soruşturma izni talep etmesiyle ilgili "Kolaylık sağlamak, sürecin uzamasına fırsat vermemek adına izin alınmasını bile gerek görmüyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işlemimiz yoktur" açıklamasıyla dikkat çekmişti.