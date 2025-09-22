Son anket gündeme bomba gibi düştü! İktidara yakın şirket açıkladı

ASAL Araştırma’nın son seçim anketi gündem oldu. Birinci parti değişmedi. DEM yükseliyor, MHP geriliyor. İşte ayrıntılar...

Ekonomik kriz, maaş azlığı ve nereyse hemen her gün art arda gelen zamlar vatandaşların belini bükmüş durumdayken, çağrılara çözümsüz kalan İktidar 'Terörsüz Türkiye' adımlarını sürdürüyor. Vatandaşların 'erken seçim' çağrıları devam ediyor. Anket firmaları çalışmalarına hız verdi.

CHP YİNE BİRİNCİ PARTİ

ASAL Araştırma’nın 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği Eylül 2025 anketi, seçmenin tercihinde CHP’nin birinci parti konumuna yükseldiğini, AKP’nin ise ikinci sıraya gerilediğini gösterdi. Araştırma, muhalefet ve iktidar bloklarındaki oy dağılımıyla dikkat çekti.

CHP’nin 1,1 puanlık farkla önde olması siyasi kulisleri hareketlendirdi.

CHP %32,6 ile ilk sırada yer aldı. AKP %31,5’e gerilerken, DEM Parti %9,2 ile dikkat çekti. MHP %7,9’da kaldı. İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin oy oranları ise tek hanede ölçüldü.

DEM VE MHP’DEKİ TABLO DİKKAT ÇEKTİ

Ankette DEM Parti'nin %9,2 ile yükselişini sürdürdüğü görüldü. MHP %7,9’da kaldı. İYİ Parti %5,3, Zafer Partisi %4,5, Yeniden Refah Partisi %2,9, Anahtar Parti %1,8, TİP %1,4 ve diğer partiler %2,9 oranında destek alabildi.

