İktidarın İmralı süreci adımları, 'yeni anayasa' çağrıları sürerken; muhalefet ve vatandaşlar ekonomi ve 'bağımsız yargı' endişeleri ile erken seçim istemeye devam ediyor. Vatandaşlar olası 'erken seçim' sonuçlarını merak ederken, anket firmaları da çalışmalarını hızlandırdı.

CHP lideri Özgür Özel bu konuda isim vermeden bir CHP’linin tutuklu bulunan İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu adına seçime gireceğini ifade etmişti. Saros Araştırma'nın vatandaşlara “CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı?” sorusunu yönelttiği son anket sonuçları yayınlandı.

Anketten yüzde 43.4 oyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birinci çıktı.

Anket sonuçları şöyle:

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı?

-Yüzde 43.4 - Mansur Yavaş

-Yüzde 21.7 - Ekrem İmamoğlu

-Yüzde 18.9 - Özgür Özel

-Yüzde 16.0 - Kemal Kılıçdaroğlu