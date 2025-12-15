İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adımları, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu komisyonun seçtiği üyelerin PKK lideri vatana ihanetten hükümlü terörist Abdullah Öcalan'ın ziyareti ve görüşmeye ilişkin özetin açıklanmasıyla sürüyor.

Okunan özet metne göre Abdullah Öcalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "gösterdikleri cesaret ve katkı için" teşekkür etti.

Sürecin başından bu yana verdiği sözlerin arkasında olduğunu, "teorik ve pratik imkanlarının bu sözleri gerçekleştirmeye müsait olduğunu" ifade etti. Öcalan'ın, "silahlı yöntemden ayrıldığını, siyasi yöntemi benimsediğini" ifade ettiği belirtildi.

İktidarın süreç adımları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden aday olmanın önünü açacak olan 'yeni anayasa' çağrıları sürerken geçinemeyen ve 'bağımsız yargı' diyen vatandaşlar ve muhalefet 'erken seçim' istemeye devam ediyor.

Anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı. Ser Araştırma, 5-8 Aralık tarihleri arasında 2 bin 200 seçmen ile CATİ (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle, güven aralığı Yüzde 95, hata payı %1,95 olarak belirlenen anketin bulgularını paylaştı. Ankette vatandaşlara 'bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu.

Ankette CHP yüzde 32,2 ile birinci parti olurken, AKP diyenlerin oranı yüzde 30,3 oldu. DEM Parti diyenlerin oranı yüzde 9,4; MHP diyenlerin oranı ise yüzde 7,2 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şu şekilde:

Zafer Partisi: 5,7

İYİ Parti: 4,8

YRP: 3,7

A Parti: 3,5

TİP: 1,4

Diğer: 1,8