İktidarın İmralı sürecine devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden seçilebilmenin yolunu açacak 'yeni anayasa' çağrıları da sürüyor. Vatandaşların geçinemediğini sık sık hatırlatan, 'Bağımsız ve tarafsız yargı' vurgusu yapan muhalefet ise 'erken seçim' istiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' iddiasıyla tutukluğu sürerken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında yaptığı konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma da devam ediyor.

CHP lideri Özgür Özel hakkında Ümraniye'de düzenlenen mitingte yaptığı konuşma sebebiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" iddiasıyla başlatılan soruşturma da dün itibariyle gündemde...

Anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı. GÜNDEMAR'ın 2.250 kişiyle gerçekleştirdiği Ekim 2025 “Türkiye Gündemi Araştırması” sonuçlarını ortaya çıktı. Ankete göre Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan’ın 15,94 puan önünde. Mansur Yavaş da 20,68, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını sık sık hatırlatan Özgür Özel ise 6,80 puan farkla önde. Sonuçlara göre Erdoğan'a en büyük farkı atan kişi Mansur Yavaş oldu.

Cumhurbaşkanlığında yarışının ikili sonuçları şöyle:

ERDOĞAN- İMAMOĞLU

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 57,97

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,03

Fark: +15,94 puan

ERDOĞAN- MANSUR YAVAŞ

Mansur Yavaş: Yüzde 60,34

Recep Tayyip Erdoğan:Yüzde 39,66

Fark: Yüzde 20,68 puan

ÖZGÜR ÖZEL- ERDOĞAN

Özgür Özel: Yüzde 53,40

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46,60

Fark: +6,80 puan

Ankete göre, Cumhurbaşlanlığı yarışında Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş’a Erdoğan karşıcında oylaırn Yüzde 60,34'ünü alarak en yüksek destek oranına sahip.

CHP 6 PUAN FARKLA BİRİNCİ

Ankette 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu da soruldu. CHP yaklaşık 6 puan farkla oyların yüzde 35,25'ini alırken, AKP yüzde 29,09'unu aldı. DEM Parti, MHP ve Zafer Partisi'nin barajın altında kaldığı görüldü.

Kararsızlar, protesto oylar ve fikrim yok diyenler oransal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

CHP: Yüzde 35,25

AK Parti: Yüzde 29,09

DEM Parti: Yüzde 8,67

MHP: Yüzde 7,13

Zafer Partisi: Yüzde 5,16

İYİ Parti: Yüzde 4,70

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,46

Anahtar Parti: Yüzde 3,13

Diğer partiler: Yüzde 2,41

TİP: Yüzde 1,00

MİLLİYETÇİ BLOK'A DESTEK YÜZDE 30

Ankette vatandaşlara İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti’nin oluşturabileceği olası “Milliyetçi Blok İttifakı” da soruldu. Olası ittifakı destekleyenlerin oranı yüzde 30 olurken, desteklemeyenlerin oranının yüzde 51 olduğu görüldü.