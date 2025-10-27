Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlerde kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine inceleme başlatmıştı.

Başsavcılık, ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebiyle İçişleri Bakanlığı'na yazı göndermişti.

Konuya ilişkin soruşturma izni verildiği ve Mansur Yavaş'a ifade için 7 gün süre tanındığı iddia edilmişti. Mansur Yavaş ise iddiayı yalanlamıştı.

YAVAŞ'IN SORUŞTURMAYLA GÜNDEME GELMESİNİN ARDINDAN YAPILAN İLK ANKET

Mansur Yavaş’ın soruşturmayla gündeme gelmesinin ardından yapılan ilk anketin sonucu geldi.

Özdemir Araştırma 2006 katılımcıyla 9-14 Ekim 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı seçimi araştırması yaptı.

YAVAŞ, ERDOĞAN'A BÜYÜK FARK ATTI

Mansur Yavaş soruşturmalarla hedef alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşı karşıya geldiği ankette büyük bir fark attı.

Mansur Yavaş yüzde 53.6 oy alırken, Erdoğan ise 46.4’te kaldı.

İşte o anket: