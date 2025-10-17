HSB Araştırma'nın Ekim ayı anketinde CHP'nin, 31 Mart 2024 seçimlerinde aldığı yüzde 50’lik oy oranını büyük oranda koruduğu görüldü.

OYLAR BUHAR OLDU

CHP'den AKP'ye geçen eski Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesi partinin Aydın’daki desteğini aşağı çekti. Araştırmada AKP’nin Aydın’daki oy oranının yüzde 36’dan 30’a gerilediği görüldü.

Anket sonuçlarında en çok dikkat çeken nokta, Aydın seçmeninin tutumu oldu. Katılımcıların önemli bir bölümü, “Biz oyumuzu CHP’ye verdik, AK Parti’ye değil” diyerek Çerçioğlu'na tepki gösterdi. “Kişisel çıkar için rozet değiştirilemez” ve “Biz oyumuzu CHP’ye verdik” yorumları da dikkat çekti.

Ankete sosyal medyada "Sonuçlar Erdoğan'ı kızdıracak" yorumları yağdı.