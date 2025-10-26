Geçim sıkıntısı yaşayan, 'yargı bağımsızlığı' diyen vatandaşlar ve muhalefet 'erken seçim' çağrılarını sürdürürken, çağrılara kapıları kapatan İktidar 'Terörsüz Türkiye' ve 'Yeni Anayasa' adımları atmaya devam ediyor.

Gündemar Araştırma kurucusu Prof. Dr. Tamer Bolat, birçok partiden belediye başkanlarının partilerini bırakıp AKP'ye katılmalarıyla ilgili dikkat çeken bir araştırma yayımladı.

Prof. Dr. Tamer Bolat, 1. Balıkesir Kitap Fuarı’nda düzenlenen “Toplumun nabzı, siyasetin aynası” başlıklı söyleşide vatandaşların yüzde 65'inin geçişleri doğru bulmadığını duyurdu.

'YÜZDE 65 GEÇİŞLERİ DOĞRU BULMUYOR'

Bolat, “Belediye başkanlarının AK Parti’ye geçişlerini sorduğumuzda halkın yüzde 65’i bu geçişleri doğru bulmadığını ifade ediyor. Geçişlerin ne hissettirdiğini sorduğumuzda toplumun yüzde 70’i bu konuda mutsuz. En mutlu kitle ise AK Parti seçmeni." ifadelerini kullandı.

'TOPLUMUN GENELİ MUTSUZ'

"Toplumun geneline bu geçişlerin kendisine nasıl hissettirdiğini sorduğumuzda yüzde 85’i olumsuz duygulara sahip” değerlendirmesini aktaran Tamer Bolat, vatandaşların mutsuz ve kaygı düzeyinin yüksek olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Tamer Bolat'ın "sadece muhalefet ya da iktidar seçmeni değil. Toplumun geneli mutsuz. Psikolojik açından cidden vahim bir durumdayız” açıklaması da dikkat çekti.

AKP'ye katılan belediye başkanları ve istifa ettikleri partiler şöyle:

Adana Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu - CHP

Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak - CHP

Muş Bulanık Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı Abit Özdemir - DEVA

Muş Bulanık Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Maşuk Ataş - DEVA

Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı Abdülbaki Kara - DP

Bingöl Merkez Ilıcalar Belde Belediye Başkanı Eşref Varol - YRP

Giresun Eynesil Ören Belde Belediye Başkanı Soner Erkan - YRP

Bingöl Merkez Sancak Belde Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek - YRP