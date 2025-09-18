Son anket ortaya çıktı! Sonuçlar gündeme bomba gibi düştü

İktidarın 'Terösüz Türkiye' adımları sürerken, CHP'li belediyelere operasyonlar da devam ediyor. Muhalefet ve ekonomik krizin belini büktüğü, geçim sıkıntısı yaşayan, adalete ve demokrasiye inancı azalan vatandaşlar 'erken seçim' çağrılarını sık sık yineliyor. Anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı.

İLK SIRADA CHP VAR

HBS Araştırma’nın 12-17 Eylül tarihleri arasında, 60 ilde 3 bin 200 seçmenle yaptığı son anket sonuçları ortaya çıktı. Ankette CHP yüzde 33,9 ile ilk sırada, AKP ise yüzde 27,8 ile ikinci. Ankete göre muhalefet bloğunun toplam oy oranı, iktidar bloğunun önünde...

Ankette DEM Parti’nin oy oranının yüzde 8,1, MHP’nin yüzde 7,0, İYİ Parti’nin yüzde 5,8, Yeniden Refah Partisi’nin ise yüzde 5,0 seviyesinde olduğu görüldü.

Zafer Partisi yüzde 4,3, TİP yüzde 1,7, DEVA Partisi yüzde 1,6 oy oranına ulaştı. Diğer partilerin toplamı yüzde 4,8 oldu.

MUHALEFET BLOKU İKTİDARIN ÖNÜNDE

Araştırmaya göre muhalefet partilerinin toplam oy oranı, iktidar bloğunu geride bıraktı. Ankette CHP’nin liderliği dikkat çekerken, AKP’nin oy oranındaki gerilemenin sürdüğü görüldü.

