Son anket Saray’da moralleri bozdu! AKP’nin neden erken seçim istemediği ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Son anket Saray’da moralleri bozdu! AKP’nin neden erken seçim istemediği ortaya çıktı
31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan genel seçim anketlerinde dikkat çeken sonuçlar çıkıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), uzun bir aradan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi’ni geride bırakarak anketlerde öne çıktı.

Yeniden Refah Partisi’nin de seçimlerdeki etkili performansı, siyasi çevrelerde geniş yankı buldu.

CHP BİRİNCİ PARTİ ÇIKTI

Yöneylem Araştırma Şirketi’nin yaptığı son genel seçim anketine göre, CHP’nin oy oranı yüzde 34,1 ile birinci sırada yer alırken, AKP’nin oy oranı yüzde 30,9’a düşerek ikinci sırada kaldı.

YENİDEN REFAH YERİNİ KORUDU

Bu durum, AKP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı en düşük oy oranının da altına indiğini gösteriyor. Öte yandan Yeniden Refah Partisi yüzde 6 bandındaki oy oranını korudu.

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Anket sonuçları, Türkiye’nin siyasi dengelerindeki değişimi ve vatandaşların tercihlerindeki kaymaları gözler önüne serdi.

CHP’nin 1977’den bu yana ilk kez yerel seçimlerde birinci sıraya yerleşmesi ve AKP’nin oy kaybı, siyasi analizlerde yeni tartışma konuları oluşturuyor. Yeniden Refah Partisi’nin yükselişi ise, gelecek seçimler için beklentileri şekillendiriyor.

Seçimsiz geçmesi beklenen dört yıl boyunca, seçim anketlerinin gündemi meşgul etmeye devam edeceği öngörülüyor.

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