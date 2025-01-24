Son anket siyasette tozu dumana katacak! Saray'da moraller yerle bir olacak...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son anket siyasette tozu dumana katacak! Saray'da moraller yerle bir olacak...

ASAL Araştırma ocak ayının son anketinde “Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 50’si “Evet” cevabını vermesi dikkat çekti.

Muhalefetin önde gelen isimlerine peş peşe gelen soruşturma ve tutuklamaların ‘erken seçim’ sorularını da etkiledi. ASAL Araştırma ocak ayının son anketinde “Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?” sorusunu katılımcılara yöneltildi. Anket sonucuna göre, halkın yüzde 50’si “Evet” cevabını verdi. Erken seçime “Hayır” diyenlerin oranı ise yüzde 40,6 olduğu görülürken, yüzde 9,1’lik kesim ise kararsız oldu.

SON YAŞANAN OLAYLAR ANKETLERİ ETKİLEDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının yanı sıra, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmaların muhalefete yansımaları son anketler de görüldü. Muhalif pek çok isim son yaşananlar sonrası ‘erken seçim’ çıkışında bulunmaya başladı.

VATANDAŞIN YÜZDE 50’Sİ ERKEN SEÇİM İSTİYOR

ASAL Araştırma, yılın ilk ayında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. 1800 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette katılımcılara “Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?” sorunu katılımcılara yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, katılımcılar yüzde 50’lilik kısmı “Evet yapılmalı” yanıtı verirken, yüzde 40,6’lık kısmı ise “Hayır yapılmamalı” cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 9.1’lik kısmı ise “Fikrim yok” diyerek soruyu yanıtladı.

ASAL Araştırma’nın Kasım 2024 anketinde ise katılımcıların yüzde 42.6'sı “Evet”, yüzde 51.5’i ise “Hayır” cevabını vermişti.

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