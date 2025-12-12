Gündemar Araştırma’nın Türkiye genelinde Kasım 2025 döneminde yaptığı “Türkiye Gündemi Araştırması” sonuçları gündem oldu. Güven kaybında rekor...

Son ankette iktidar seçmeninin de muhalefete destek verdiği görüldü. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye genelinde vatandaşların şans oyunlarına yaklaşımı olumsuz.

'Şans Oyunları'na yönelik yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 80’i “online spor bahislerine”, yüzde 74’ü ise “piyango ve kazı kazan” gibi şans oyunlarına karşı olduğunu belirtti. Vatandaşların yüzde 75’i ise Milli Piyango çekilişlerine güvenmediğini söyledi.

İşte ankette öne çıkan başlıklar...

MİLLİ PİYANGO'A GÜVEN YÜZDE 14

Katılımcılara yöneltilen “Yeni yılda Milli Piyango bileti almayı düşünüyor musunuz?” sorusuna yalnızca yüzde 24 “aldım” veya “alacağım” yanıtını verirken, yüzde 76'sı “almayacağım” yanıtını verdi.

“Milli Piyango çekilişlerine güveniyor musunuz?” sorusuna ise yüzde 75'i “güvenmiyorum” yanıtı verdi. Milli Piyango’ya güvenenlerin oranı sadece yüzde 14’te kaldı.

BAHİS OYUNLARINA PARTİ FARKI GÖZETMEKSİZİN TEPKİ

Araştırmaya göre, siyasi parti tercihleri bahis oyunlarına karşı tavırda belirleyici değil. Gündemar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat, sonuçlara ilişkin, “Bahis oyunlarına karşı çıkanlarla destek verenler arasında parti tercihlerine göre ciddi bir fark yok. CHP seçmeninin yüzde 16’sı, AK Parti seçmeninin yüzde 15’i online spor bahislerine destek verirken; her iki partinin seçmeninin yüzde 76’sı bu oyunlara karşı çıkıyor” dedi.

Katılımcıların yüzde 80’i, “Kişisel değerleriniz ve inançlarınıza dayanarak online spor bahislerini destekliyor musunuz?” sorusuna “karşıyım” yanıtını verdi.

YASADIŞI BAHİS SİTELERİNE VATANDAŞLARIN YÜZDE 90'I KARŞI

“Kayıt dışı veya yasa dışı bahis sitelerine destek veriyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 90’ı “karşıyım” dedi. Futbol üzerinden oynanan bahis faaliyetlerine de toplumun yüzde 87’si “karşı çıkıyorum” yanıtını verdi.

Futbolda bahis faaliyetlerini destekleyenlerin oranı yüzde 8’de kalırken, yüzde 5’lik kesimin “fikrim yok” dediği görüldü.

“KÖKLÜ GÜVENSİZLİK” DİKKAT ÇEKİYOR

Araştırma sonuçları, yalnızca yasal şans oyunlarına değil, genel olarak tüm bahis ve çekiliş sistemlerine yönelik derin güvensizlik tablosunu ortaya koydu.

Milli Piyango’ya güvenenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 24, MHP seçmeninde yüzde 14, CHP seçmeninde yüzde 11, İYİ Parti seçmeninde yüzde 8, DEM Parti seçmeninde yüzde 8 olarak kayda geçti.

Her parti grubunda “Güvenmiyorum” diyenlerin oranı ise ağırlıklı olarak yüzde 60 ila 85 arasında değişti.

HER 5 KİŞİDEN 1’İ ŞANS OYUNU OYNAMIŞ

Katılımcılara “Son bir yılda Milli Piyango, Kazı Kazan veya benzeri bir şans oyunu oynadınız mı” sorusu da soruldu. Vatandaşların yüzde 22'si “oynadım” derken, yüzde 78'i “oynamadım” yanıtını verdi. Yeni yıl için bilet almayı düşünenlerin oranı ise yüzde 24’te kaldı.