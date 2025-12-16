İktidarın İmralı süreci adımları devam ederken, muhalefet ve vatandaşlar 'erken seçim' istiyor. Vatandaşlar olası erken seçim sebebiyle anket firmalarının sonuçlarını merakla takip ediyor.

ALF Araştırma, Ankara Creative Strategy, Area, Asal Araştırma, BETİMAR, Di-En Araştırma, Europoll, Gündemar, HBS Araştırma, ORC Araştırma, Özdemir Araştırma, Polsam Araştırma, Themis Araştırma ve SONAR'ın Araştırma'nın yaptığı son seçim anketlerinin ortalaması ortaya çıktı.

MDRaporlar'ın yayınladığı, 14 anketin ortalamasında CHP birinci parti olurken; MHP baraj altında kaldı.

Sosyal medyada kamuoyu araştırmalarını paylaşan MDRaporlar sayfası, kasım ayına ait 14 anketin ortalamasını aldı.

ALF Araştırma, Ankara Creative Strategy, Area, Asal Araştırma, BETİMAR, Di-En Araştırma, Europoll, Gündemar, HBS Araştırma, ORC Araştırma, Özdemir Araştırma, Polsam Araştırma, Themis Araştırma ve SONAR'ın araştırmalarına yer verilen çalışmada oy oranları şöyle sıralandı:

CHP yüzde 33,1

AKP yüzde 31,2

DEM yüzde 8,4

MHP yüzde 6,8

İYİ Parti yüzde 5,3

Zafer Partisi yüzde 4,4

YRP yüzde 3,0

A Parti yüzde 2,8

BBP yüzde 2,5

TİP yüzde 1,3

Saadet Partisi yüzde 1,1

Anket ortalamasında oy oranını en fazla artıran parti yüzde 0,5 ile Anahtar Parti oldu. Onu CHP, İYİ Parti ve BBP izledi.

En fazla oy kaybı yaşayan parti ise yüzde 0,8 ile MHP. MHP'yi yüzde 0,3 ile YRP, 0,2 ile AKP'nin izlediği görüldü.