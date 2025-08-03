Son anket sonuçları ortalığı karıştıracak! Halk eziliyor, iktidar sessiz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son anket sonuçları ortalığı karıştıracak! Halk eziliyor, iktidar sessiz

ASAL Araştırma tarafından paylaşılan son anket sonuçlarına göre, emekli ve çalışanlar temmuz ayında hayal kırıklığına uğrarken hayat pahalılığı vatandaşların belini bükmeye devam ediyor.

Türkiye'de ekonomik tabloya ilişkin yapılan son kamuoyu araştırması, vatandaşların büyük bir kısmının geçim sıkıntısı içinde olduğunu gözler önüne serdi.

Katılımcıların yüzde 53’ü “zar zor geçindim”, yüzde 29,4’ü ise “geçinemedim, borçlandım” cevabını verdi. Bu sonuçlarla birlikte toplumun yüzde 82,4’ü, geçtiğimiz ay ekonomik zorluk yaşadığını ifade etti.

Araştırmaya göre, “ekonomik zorluk yaşamadım” diyenlerin oranı sadece yüzde 9,5’te kalırken, yüzde 4,2’lik bir kesim “geçindim, hatta kenara para da ayırdım” cevabını verdi.

Fikri olmayan veya cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 3,9 olarak ölçüldü.

Bu veriler, hayat pahalılığı ve alım gücündeki düşüşün toplumun geniş kesimlerinde ciddi şekilde hissedildiğini gösteriyor.

Özellikle temel ihtiyaçlara erişimde zorlanan vatandaşların oranı her geçen gün artarken, ekonomik politikaların etkisi ve gelecek beklentileri de kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

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