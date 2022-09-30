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  • Saray’da kimsenin görmek istemediği Erdoğan anketi. Sonuçları görenler pencerenin kenarından uzaklara dalıyor!

Saray’da kimsenin görmek istemediği Erdoğan anketi. Sonuçları görenler pencerenin kenarından uzaklara dalıyor!

MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketi sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayının yüzde 50'nin altını gördüğü ortaya çıktı…

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 17:20
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Son anket sonuçlarını Saray’da kimse görmek istemiyor. Erdoğan ile ilgili anketi görenler pencerenin kenarından uzaklara dalıyor

Saray’da kimsenin görmek istemediği Erdoğan anketi. Sonuçları görenler pencerenin kenarından uzaklara dalıyor!
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MetropoLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı eylül ayı araştırmasının son anket sonuçlarını paylaştı.

Anket 28 ilde gerçekleştirilirken araştırmaya 2 bin 119 kişi katıldı. Hata payı +/- 2,09 olarak açıklandı.

ERDOĞAN'IN GÖREV ONAYI YÜZDE 50'NİN ALTINDA

Son ankette katılımcılara, "Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 46,6'sı "Evet onaylıyorum" yanıtını verirken yüzde 48,5'i "Hayır onaylamıyorum" dedi.

Fikri ya da cevabı olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 4,9 oldu…

İşte o sonuçlar:

 

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Paspartu
30.09.2022 17:36
Aman gerçek rakamları gösterme Tekirdağ da fetö den yarım kalan soruşturmanı yeniden açarız. Aferin az biraz düşür ama gerçekleri sakla!  
 
Abbas
30.09.2022 17:27
Vallahi bunca yoksulluğa rağmen %46 değil %10 bile çıkmaması lazım, galiba 20 senedir sebeplenen çok daha fazlaymış  
 
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