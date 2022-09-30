Saray’da kimsenin görmek istemediği Erdoğan anketi. Sonuçları görenler pencerenin kenarından uzaklara dalıyor!

MetropoLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı eylül ayı araştırmasının son anket sonuçlarını paylaştı.
Anket 28 ilde gerçekleştirilirken araştırmaya 2 bin 119 kişi katıldı. Hata payı +/- 2,09 olarak açıklandı.
ERDOĞAN'IN GÖREV ONAYI YÜZDE 50'NİN ALTINDA
Son ankette katılımcılara, "Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 46,6'sı "Evet onaylıyorum" yanıtını verirken yüzde 48,5'i "Hayır onaylamıyorum" dedi.
Fikri ya da cevabı olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 4,9 oldu…
İşte o sonuçlar:
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